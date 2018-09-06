مجلس الوزراء اليمني يقر اتفاقية المنحة السعودية المقدمة للبلاد

الرياض في 6 سبتمبر/بنا/ اقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد دغر رئيس الوزراء اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية والتي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة أرامكو لسد الاحتياجات الماسة في اليمن في قطاع الطاقة، وحاجة محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية.



ووفق الاتفاقية فإن الحكومة السعودية وافقت على منح اليمن 180 مليون دولار لتزويد اليمن بالمشتقات النفطية من الديزل والمازوت لمدة 3 أشهر بمعدل 60 مليون دولار شهرياً، وفي المقابل تتعهد اليمن بعدم فرض الضرائب والرسوم على مبلغ المنحة .



واعتبر مجلس الوزراء هذه الاتفاقية تأكيدا لأواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعمق الروابط المتينة والمتميزة بينهما ورغبة حقيقية لترسيخ التعاون الثنائي بينهما.



وعبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما تقدمه من مواقف تاريخية تجاه إخوانها في اليمن مثنيا على العلاقات الأخوية الكبيرة التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون وجهود المجلس في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار.



وأعرب مجلس الوزراء اليمني عن شكره وتقديره للدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية والتي قدمت في سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة.





س.ي



بنا 1741 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/09/06 - 45 : 08 PM