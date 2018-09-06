المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يرفض أية محاولات لإنهاء أو تقليص دور " الاونروا "

القاهرة في 06 سبتمبر /بنا/ أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رفضه أية محاولات لإنهاء أو تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " وعلى الدور الريادي لـ"الأونروا" وعلى تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية.



وحذر المجلس في قرار صدر عقب ختام أعمال دورته العادية 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم الخميس من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.



ودعا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا القطاع الخاص العربي بتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.



وناشد المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.



وحث المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية على تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة.



كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.



وطالب جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.



وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.



وعبر عن شكره للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.



وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول العربية بسرعة موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير تتضمن المشاريع التنموية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين والنازحين السوريين لديها وتتضمن تكاليف المشروع والمدى الزمني للتنفيذ وعرض لأهم النتائج المتوقعة منه وانعكاساته على الدولة المستضيفة.



ووافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية على أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الدراسات والبحوث السكانية) مهام الأمانة الفنية له، على أن يقوم المجلس بكل الاختصاصات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية.



ووافق المجلس على تشكيل قضاة محكمة الاستثمار العربية الأصليين (13 عضوا) والاحتياطي (13 عضوا ) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من فبراير 2019 .





س.ي



بنا 1726 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/09/06 - 45 : 08 PM