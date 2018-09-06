مدير عام وكالة أنباء البحرين يقوم بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية العمانية

مسقط في 6 سبتمبر/ بنا / قام سعادة السيد أحمد محمد المناعي مدير عام وكالة أنباء البحرين اليوم بزيارة عدد من المؤسسات الإعلامية العمانية وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، حيث شملت الزيارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان ووكالة الأنباء العُمانية.



وقد التقى السيد أحمد محمد المناعي خلال زيارته للمؤسسات الإعلامية العمانية، سعادة السيد ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة السيد سيف بن سعود المحروقي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ورئيس تحرير جريدة عمان، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، واطلع على سير العمل في المؤسسات وعلى الأنظمة المعمول بها في تطوير العمل الإعلامي وسبل الارتقاء به.



كما تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون بين وكالة أنباء البحرين وهذه المؤسسات في مجالات تبادل الأخبار والصور والتدريب وتبادل زيارات الكوادر العاملة بين هذه الجهات.



ع ذ



بنا 1612 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/06 - 15 : 07 PM