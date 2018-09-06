المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" الرباط في 6 سبتمبر / بنا / أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان وأكادير.



وقالت الوزارة في بيان إن "البحث الأولي قد أكد أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد سامة"، مشيرة الى ان "عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية".



وأضافت أن هذه العملية "تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر "الداعشي" على ارتكاب أعمال إرهابية بمختلف بقاع العالم، تنفيذا لأجندة هذا التنظيم".



وأفاد البيان بأنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".



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بنا 1552 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/06 - 05 : 07 PM