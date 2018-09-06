عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية البريطاني لندن في 6 سبتمبر / بنا / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات ب جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة.



وذكرت وكالة الانباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف اليمني.





ع ذ



بنا 1548 جمت 06/09/2018





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