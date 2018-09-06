الصحة تتابع حالة المصابين في حادث الرياض وإرسال وفد طبي على وجه السرعة للمعاينة والإطمئنان على حالتهم الصحية المنامة في 06 سبتمبر/ بنا / أفادت وزارة الصحة بأنه وبناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع والوكيل المساعد لشئون المستشفيات الدكتور محمد العوضي اجتمعت لجنة الحوادث والإصابات الطارئة بالخارج وذلك حال تلقيها خبر تعرض عائلة بحرينية مكونة من 12 شخص لحادث مروري مساء يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 أثناء عودتهم من مناسك العمرة والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 10 أشخاص أخرين تم تصنيف حالة 6 منهم على أنها إصابات بسيطة تراوحت بين الكسور والرضوض، وأما الإصابات الاخرى وهي 4 حالات فقد صنفت على أنها إصابات خطيرة استدعت نقل المصابين إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في منطقة الرياض.



وأكدت الوزارة بأنه وبناء على ذلك قامت اللجنة برئاسة الدكتور نبيل العشيري ونائب الرئيس دكتورة شيخة عبدالقادر وبحضور أعضاء اللجنة من وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسفارة مملكة البحرين في الرياض بعقد اجتماع طارئ تم خلاله التواصل مع جميع الجهات المعنية في وزارة الخارجية وسفارة مملكة البحرين للإطمئنان على المصابين والوقوف على حالتهم الصحية، كما قررت اللجنة إرسال وفد طبي على وجه السرعة يضم عدد من الإستشاريين والمختصين في هذا المجال وذلك لمعاينة المصابين وتحديد إحتياجاتهم ولتنسيق مواصلة علاجهم في المملكة العربية السعودية وإرجاعهم إلى مملكة البحرين كلاً حسب حالته الصحية.



كما قامت اللجنة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في وزارة الخارجية وسفارة مملكة البحرين لإرجاع جثامين المتوفين بأسرع وقت، كما قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي لتكون على أتم الاستعداد لعودة المصابين وتوفير جميع الخدمات العلاجية والطبية الضرورية في مثل هذه الحالات.



هذا ومن المقرر أن يغادر الوفد الطبي مساء اليوم الخميس متوجهاً إلى الرياض والذي يضم كلاً من الدكتور علي ضيف والدكتور محمد عرفة والسيد خليل عبدالله رئيس خدمات الإسعاف، حيث سيقوم الوفد الطبي بمعاينة الحالات وتحديد الإحتياجات اللازمة والتنسيق لعودة المصابين من اللذين تصنف حالتهم بالمستقرة.



كما أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين والإطمئنان عليهم.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1541 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/09/06 - 02 : 07 PM