العاهل الاردني يجري مباحثات مع الرئيس الفلبيني

عمان في 6 سبتمبر / بنا / أجرى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في عمان اليوم الخميس، مباحثات مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تركزت على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وجرى خلال المباحثات استعراض المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني في العديد من المجالات، وفرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة للأسواق العالمية، خصوصا المنطقة وشرق أفريقيا، مثلما تطرقت إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع العديد من الدول.



كما تناولت المباحثات التطورات الراهنة في المنطقة، خصوصا عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد العاهل الاردني ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



وجرى أيضا استعراض جهود الحرب على الإرهاب، حيث أكد ملك الاردن ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ضمن نهج شمولي يعالج المجالات العسكرية والأمنية والفكرية.



وعلى هامش زيارة الرئيس الفلبيني للاردن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين والتعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع الوطني الفلبينية، والتوقيع على إطار تعاون في مجال توظيف العمالة المنزلية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار الأردنية وهيئة الاستثمار الفلبينية وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة البحرية الأردنية وسلطة الصناعة البحرية الفلبينية.





س.ي/ع ذ



بنا 1423 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/06 - 28 : 05 PM