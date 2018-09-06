وزير العمل لـ (بنا): نحن شركاء للجمعيات الأهلية في دعم المتفوقين من الأيتام

المنامة في 6 سبتمبر/ بنا / أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بأنشطة الجمعيات الأهلية المتمثلة في المبادرات الإنسانية التربوية والاجتماعية التي تقدمها في ظل جهود متنامية تهدف إلى تكريم الايتام المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تعمل على إبراز تميز هذه الفئات وتشجيعهم وتكريمهم من أجل تحفزيهم على مواصلة العطاء المتميز الذي سوف ينعكس بدوره على مستوى انتاجهم في المجتمع البحريني.



وأكد سعادة وزير العمل في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعد شريكاً إيجابياً لتلك الجمعيات الأهلية التي تدعم المتفوقين من الأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن الوزارة تأخذ على عاتقها متابعة جهود الجمعيات في دعم تلك الفئات خلال خطة تكاملية لتوظيفهم وفقاً لحاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه المتابعة تأتي انطلاقاً من رغبة الوزارة في التأكد من ضمان حصول هذه الفئات على كافة الخدمات والرعاية المطلوبة التي تستحقها.



جاء هذا التصريح عقب ختام حفل التفوق المشترك الأول للأيتام والأسر المتعففة والذي أقيم تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان ، ونظمته جمعية شجرة الحياة الخيرية بالتعاون مع جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية صباح اليوم لتكريم 387 متفوقا ومتفوقة في مختلف المراحل الدراسية، و ذلك في مركز الأميرة الجوهرة الابراهيم للطب الجزئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية بالمنامة.



حضر الحفل نخبة من المسئولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومسئولين في الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ، ورجال الصحافة والاعلام.



من / نبيلة سليمان



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1420 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/06 - 24 : 05 PM