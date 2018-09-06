وفاة مدرب امريكي وإصابة متدرب سعودي في حادث طائرة عمودية سعودية بالرياض

الرياض في 06 سبتمبر/ بنا / أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي مقتل مدرب امريكي واصابة متدرب سعودي في حادث لطائرة عمودية من طراز AH6i وقع صباح اليوم الخميس أثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض.



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه تم نقل المتدرب المصاب لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج وحالته مستقرة مشيرة الى أن لجان التحقيق مازالت تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث .





س.ي/ع ذ



بنا 1409 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/06 - 13 : 05 PM