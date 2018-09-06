الصحة تبدأ استعداداتها لتطوير خدمات الولادة بمستشفى جدحفص

المنامة في 6 سبتمبر/ بنا / كشفت وزارة الصحة بأنها قد بدأت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإعادة ترميم مستشفى جدحفص للولادة وذلك في إطار التزام الوزارة باستراتيجيتها الرامية إلى تطوير المستشفيات الخارجية التابعة لها.



وأفادت الوزارة في بيانها بأن مهام التطوير والصيانة سوف تقتصر على خدمات الولادة في الوقت الحالي فقط، بينما سيتم الاستمرار بتقديم كافة الخدمات الأخرى كالمعتاد كالعيادات وأجنحة الأطفال والخدمات الصحية المقدمة للمراجعين للمستشفى بشكل طبيعي.



وأوضحت الوزارة بأن تطوير وصيانه خدمات الولادة بجدحفص من المقرر أن تستغرق مدة عام واحد، حيث سيساهم هذا التطوير في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية بالمستشفى، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها واهتمامها بإعادة تقييم وتطوير مختلف المرافق الصحية بالمستشفى وتنفيذها على مراحل متعددة، وذلك لما لعمليات الصيانة والترميم من دور إيجابي وفعال في تطوير مجمل الخدمات التي تقدم لجميع المستفيدين.



وأكدت وزارة الصحة أنه قد تقرر أن يتم نقل وتحويل خدمات الولادة بشكل تدريجي من مستشفى جدحفص إلى مجمع السلمانية وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر 2018 على أن يتم الإنتهاء من عملية النقل نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وطمأنت وزارة الصحة جميع المترددين على مستشفى جدحفص للولادة بأن مجمع السلمانية الطبي قام بإتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة لإستقبال جميع حالات الولادات الطبيعية والقيصرية الطارئة والمجدولة المحولة من مستشفى جدحفص للولادة، والذي سيقوم بإستقبال حالات الولادة مجدداً بعد الإنتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة المقررة، حيث تم العمل على تخصيص جناحين بقسم أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي لإستقبال جميع المريضات من الحوامل وحالات الولادة مع بداية الإسبوع القادم، كما سيتم التنسيق والتعاون مع مستشفى الملك حمد والذي من المقرر أن يستقبل كذلك عدداً من الولادات القيصرية طوال فترة صيانة بمستشفى جدحفص للولادة.



وأشارت الوزارة الى أن أعمال الصيانة لغرف عمليات الولادة ستخضع للترميم والتطوير مؤقتاً بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمة الصحية ولتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، كما وتعتذر الوزارة عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا الإغلاق المؤقت لإستقبال حالات الولادة بالمستشفى والذي سيتم من خلاله تحقيق سبل الإرتقاء المنشود بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للجميع.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1405 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/09/06 - 10 : 05 PM