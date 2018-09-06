الحكومة اليمنية تمهل الحوثيين 24 ساعة للحضور إلى محادثات السلام في جنيف

جنيف في 6 سبتمبر/ بنا / أمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام المرتقبة في جنيف تحت إشراف الامم المتحدة اليوم الخميس ميليشيا الحوثيين مدة 24 ساعة للحضور الى سويسرا والا فإن الوفد سيغادر.



وذكرت وكالة الانباء الفرنسية أن هذا التحذير جاء بعد أن رفض وفد ميليشيا الحوثي الذي لا زال في صنعاء المشاركة في المحادثات إلا بعد أن تلبي الامم المتحدة مجموعة شروط بينها نقل جرحى من افراد الميليشيا الانقلابية الى سلطنة عُمان للعلاج و"ضمان السماح لوفدهم بالعودة إلى اليمن".



س.ي/ع ذ



بنا 1340 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/06 - 47 : 04 PM