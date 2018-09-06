"الصحة الحيوانية" تعيد شحنة أبقار إلى بلد المنشأ بعد نفوق أكثر من 23 رأسا منها

المنامة في 6 سبتمبر/ بنا / رفضت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية دخول شحنة أبقار واردة الى مملكة البحرين يبلغ عددها 474 رأسا من الابقار، بعد نفوق أكثر من 23 رأسا منها في عرض البحر.



وذكرت الادارة في بيانٍ لها أن الشحنة تضم أبقارا صومالية وإثيوبية وصلت إلى ميناء خليفة بن سلمان مساء الثلاثاء، حيث تم فحصها صباح اليوم التالي من قبل الأطباء البيطريين بقسم المحاجر البيطرية، وتبين أن الشحنة مكدسة في (بانوش) صغير لا يتحمل أعداد الأبقار.



واضافت أن السجلات الخاصة بالشحنة بينت نفوق أكثر من 23 رأسا منها، فضلاً عن أن الشحنة كانت تعاني من إعياء شديد وأعراض لأمراض تنفسية.



وأصدرت ادارة الرقابة والصحة الحيوانية قراراً برفض دخول الشحنة إلى مملكة البحرين وإعادتها إلى بلد المنشأ، وذلك تطبيقاً لقانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون رقم 8 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية وقانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون رقم 52 لسنة 2014، مشيرة الى أن الادارة قامت بالتواصل مع السلطات البيطرية ببلد المصدر و إعلامهم بقرار الرفض ومسبباته.



وأكدت أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية تضع صحة المواطنين والمقيمين على قائمة أولوياتها من خلال التأكد من الاجراءات المتبعة لضمان سلامة الارساليات الواردة الى مملكة البحرين من مختلف المنافذ من اللحوم الحية عبر فحصها بيطرياً ومطابقتها للمعايير الدولية، وذلك قبل عرضها في الاسواق المحلية.



وبينت أن الوزارة من منطلق حرصها على الصحة العامة، أصدرت عدة قرارات وزارية لتنظيم القطاع الحيواني في البحرين، على اعتبار انه احد المحاور المهمة المتعلقة بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي.





م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1335 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/09/06 - 41 : 04 PM