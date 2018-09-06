مؤشر البحرين العام يقفل مرتفعاً

المنامة في 6 سبتمبر / بنا / أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,339.88 بارتفاع وقدره 4.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 956.76 بانخفاض وقدره 0.60 نقطة عن معدل أقفاله السابق.



وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و620 ألفا و153 سهما بقيمة إجمالية قدرها 608 ألاف و760 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.



وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الإستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1314 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/09/06 - 25 : 04 PM