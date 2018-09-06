الأمين العام لمجلس التعاون يحضر حفل تسليم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون شهادة الآيزو 27001 في أمن المعلومات

مسقط في 6 سبتمبر / بنا / حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفل تسليم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون شهادة الآيزو 27001 في أمن المعلومات، الذي أقيم اليوم الخميس 6 سبتمبر في مقر المركز بمدينة مسقط بسلطنة عمان، بحضور كبار المسؤولين ومنسوبي ومنسوبات المركز الإحصائي.



وفي بداية الحفل ألقى السيد صابر الحربي المدير العام للمركز كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للأمين العام على رعايته لهذا الحفل، مؤكداً أنه انطلاقا من حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على حماية ما لديه من بيانات ومعلومات إحصائية، عكف المركز خلال السنوات الأربع الماضية على الإعداد والتحضير لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها من أجل حماية المعلومات من الاستخدام غير المصرح به، أو الكشف عن أي استخدام غير مشروع أو تجاوزات ممكن أن تحدث، وتخفيف الضرر في حالة وقوع أي حادث أمني وذلك من خلال تطبيق سياسة أمن المعلومات.



وأوضح أن سياسة أمن المعلومات التي وضعها المركز تهدف إلى التقليل من مخاطر أمن المعلومات وحماية كافة المعلومات بشكل مناسب والحفاظ على سريتها، وإيجاد بيئة آمنة محمية وفق ضوابط محددة، والقيام بإجراءات تقييم مخاطر نظم المعلومات وتحليل هذه المخاطر وإدارتها بصورة مستمرة، وأيضا تعزيز وعي الموظفين بأمن المعلومات.



وقال الحربي إن حصول المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على شهادة الأيزو 27001 في أمن المعلومات يعتبر بمثابة "إلتزام المركز الكامل بحماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة به، ومعياراً لجودة أمن وحماية المعلومات بالمركز، مما يضفي ثقة الدول الأعضاء بالإجراءات المتبعة داخل المؤسسة خاصة وأن المركز معني بالإحصاءات والأرقام".



وأضاف أن المركز يعمل حاليا لمواءمة إجراءاته بما يتوافق مع الجودة الشاملة ومقاربة الإجراءات الداخلية مع أفضل الممارسات الدولية تمهيداً للحصول على شهادة الايزو في الجودة 9001 خلال عام، مؤكدا أن هذا التوجه يعد جزءا من التزام المركز بالتحسين المستمر في إجراءاته، وليتوافق مع نظرة الأمين العام وتوجيهاته بالعمل على التميز المؤسسي.



وقال الحربي إن التطلع نحو الجودة يعني التطلع نحو المستقبل، ومن أجل أن يبقى المركز متقدماً أصبح من الضرورة الاستعداد للمستقبل لإحداث مزيد من التطور في الإحصاءات الرسمية في دولنا، بحيث تلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية لمتخذي القرارات وراسمي السياسات والمخططين والباحثين والمواطن الخليجي والمهتمين بشكل عام، معبراً عن تقديره لجهود ومبادرات العاملين في المركز الذين تميزوا بروح الفريق الواحد.



بعد ذلك قام المهندس محمد أمين الزمام المدير الإقليمي لضمان الجودة ومدير مكتب شركة تووف سوود (Tuv-Sud) في دبي بتسليم مدير عام المركز الإحصائي شهادة الآيزو 27001 في أمن المعلومات،

ثم قام الأمين العام لمجلس التعاون ومدير عام المركز الإحصائي بتوزيع الشهادات التقديرية على الموظفين المتميزين.



وبهذه المناسبة ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم، وحكومة جلالته الموقرة، لما تبديه السلطنة من حرص واهتمام بالغ لتعزيز جهود الترابط والتكامل الخليجي، وما تقدمه من دعم ورعاية كبيرة للهيئات الخليجية التي تعمل تحت مظلة مجلس التعاون وتتخذ من مسقط مقراً لها.



كما أعرب عن بالغ اعتزازه وتقديره لحصول المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على شهادة الآيزو27001 في أمن المعلومات، منوهاً إلى أن حصول إحدى الهيئات التابعة لمجلس التعاون على هذه الشهادة الدولية الرفيعة يؤكد سلامة النهج الإستراتيجي المتطور الذي اختطته الإدارة التنفيذية في المركز، كما يعكس الأداء الرفيع لمنسوبيه، مثمناً الجهود الحثيثة والملموسة التي يقوم بها المركز بكل كفاءة واقتدار للمساهمة في تطوير الأداء والارتقاء بالعمل الاحصائي في دول مجلس التعاون، وتعزيز التعاون المشترك بين الأجهزة المختصة بالإحصاء في دول المجلس، والتأكد من الحفاظ على استدامة وسلامة المعلومات وأمنها.



وقال إن هذا الإنجاز الرائع يعبر عن مدى إدراك الإدارة التنفيذية لأهمية الحفاظ على أمن وسلامة المعلومات واستدامتها، ويحقق للمركز المكانة الرفيعة التي يستحقها، كما يمكنه من مواصلة جهوده في الرقي والتقدم في مجال حسن استغلال موارده وتحسين الأداء وتحقيق الجودة الشاملة وفق الضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها، معربا عن تطلعه أن يكون هذا الإنجاز المشرف حافزاً ودافعاً لكافة الهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس التعاون إلى السعي الجاد للتميز وفق المعايير الدولية في مختلف مجالاتها.



كما عبر الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكره وتقديره لشركة تووف سوود (tuv-sud) على ما أبداه ممثلوها من تعاون واحترافية مميزة كان لها الفضل في نيل المركز الإحصائي هذا التقدير المميز بحصوله على شهادة الآيزو 27001 لأمن المعلومات.



وتخلل الحفل عرض مرئي اشتمل على نبذة مختصرة عن الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على العمل الإحصائي ، واتخاذ القرارات المبنية على البراهين الإحصائية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1305 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/09/06 - 11 : 04 PM