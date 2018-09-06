صندوق الزكاة والصدقات ينفذ مشروع الحقيبة المدرسية

المنامة في 6 سبتمبر / بنا / نفذ صندوق الزكاة والصدقات التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع "الحقيبة المدرسية" تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي استفاد منه ما يقارب من 1210 من الطلاب والطالبات بين حقيبة مدرسية بجميع مستلزماتها وكوبونات لشراء القرطاسية التي يحتاجونها.



ويعتبر مشروع "الحقيبة المدرسية" ضمن المشاريع الرئيسة التي ينفذها صندوق الزكاة والصدقات بداية كل عام دراسي، وتقوم فكرة المشروع بشكل أساسي على تزويد الطلاب والطالبات من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالحقيبة المدرسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المسجلة لدى الصندوق.



وتأتي المشاريع التي ينفذها الصندوق ضمن استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تعزيز قيمة التكافل ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن تنويع مصارف الصدقات، وبيان دورها الفعّال في المجال التنموي، حيث دشّن الصندوق مؤخراً هوية جديدة تواكب في رؤيتها وقيمها تطلعات وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.



الجدير بالذكر أن صندوق الزكاة والصدقات هو الجهة المعتمدة في مملكة البحرين لصرف وتحصيل الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعاً.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1300 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/09/06 - 07 : 04 PM