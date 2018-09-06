بدء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة في 6 سبتمبر / بنا / بدأت اليوم بجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب ومن يمثلونهم، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.



ويناقش الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات التي تم رفعها للنظر في اعتمادها والرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية.



كما يستعرض الوزراء تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي 101 و102 والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.



ويبحث الوزراء كذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الـ30 المقرر عقدها في مارس 2019 بتونس ، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورته الرابعة، التي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت في السعودية عام 2015 والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019.



كما يدرس الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.



ومن المقرر أن يتم على هامش الاجتماع الوزاري توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.



ع ع



بنا 1258 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/09/06 - 03 : 04 PM