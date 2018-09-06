تدشين المرحلة الثالثة لمشروع " المول الصحي " المنامة في 6 سبتمبر / بنا / أنابت وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح الوكيل المساعد للصحة العامة سعادة الدكتورة مريم الهاجري لحفل تدشين المرحلة الثالثة لمشروع "المول الصحي" والتي تنظمها إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة مع إدارة مجمع السيتي سنتر.

واستهل حفل تدشين المرحلة الثالثة بكلمة لسعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة ، نوهت فيها بضرورة الحفاظ على صحة السكان في مملكة البحرين والنهوض بمجتمع بحريني صحي وهو من الاولويات الاستراتيجية التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها مِن خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة ٢٠١٦- ٢٠٢٥ وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الاول لوزارة الصحة وهو "الحفاظ على صحة السكان مِن خلال تعزيز الصحة والوقاية" ، مؤكدة أن وزارة الصحة تسعى لتمكين الأفراد من العناية بصحتهم عن طريق اتاحة الفرص لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحث عليه منظمة الصحة العالمية في ميثاق اوتاوا لتعزيز الصحة .



واوضحت الدكتورة مريم بأن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والامراض التنفسية المزمنة من أهم أسباب اعتلال الصحة والوفاة محلياً وعالمياً، مضيفة الى ان تقديرات منظمة الصحة العالمية توضح إلى أن الأمراض المزمنة غير السارية تقتل ٤٠ مليون شخص سنوياً، وتتسبب في ٧٠ بالمائة من مجموع الوفيات في العالم مما يسبب عبء على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستنزافاً للموارد الصحية والمجتمعية كما وتشترك هذه الأمراض في عوامل اختيار يمكن الوقاية منها ومن أهمها التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والأفراط في تناول الكحول.



وأضافت الدكتورة مريم ان وزارة الصحة تؤمن ببناء مجتمعات صحية لأنها حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، وانه لا يمكن لوزارة الصحة منفردة أن تحقق ذلك، لان جذور الصحة ومحدداتها، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تقع غالبها خارج نطاق وزارة الصحة، الامر الذي يتطلب شراكة واسعة متعددة القطاعات مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص. وان مشروع "المول الصحي" خير مثال على تظافر الجهود من أجل تعزيز صحة السكان في مملكة البحرين حيث يهدف لتوفير بيئة مساندة لتبني أنماط الحياة الصحية في المجتمعات التجارية المشاركة والتي بلغ عددها ١٥ مجمع تجاري في المرحلة الثانية من المشروع.



وتقدمت الدكتور مريم بجزيل الشكر لكل المجمعات التجارية المشاركة في هذا المشروع وخصت بالشكر إدارة السيتي سنتر الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة، مباركة لهم حصولهم على تصنيف جائزة المجمعات التجارية المعززة للصحة، كما خصت بالشكر أيضاً محافظة العاصمة لتوفير التسهيلات، واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة.



بعدها ألقى مدير ادارة أول ادارة المراكز في السيتي سنتر السيد دعيج خليفة الرميحي كلمة هنأ فيها على إنجازات وزارة الصحة التي تستحق الاشادة ضمن برنامج "المول الصحي" والذي يمثل أحد معايير التميز في قطاع مراكز التسوق بمملكة البحرين، منوهاً أن فوز ادارة مجمع السيتي سنتر بجائزة " جائزة المجمعات التجارية المعززة للصحة" يؤكد التزام ادارة المجمع الثابت بتوفير بيئة صحية وآمنة لزوار "سيتي سنتر البحرين"، كما يؤكد أهمية مبادرات المجمع الرامية لتشجيع أفراد المجتمع على انتهاج أساليب الحياة الصحية والنشيطة.



وأضاف السيد دعيج بأن ادارة المجمع تتطلع باستمرار لتعزيز هذه العلاقة المميزة مع وزارة الصحة ، مما يدعو الى العمل مع الوزارة لتوفير أسعد اللحظات لزوار المجمع وعموم مجتمع البحرين، معرباً عن فخره بأن برنامج اللياقة البدنية " سيتي ووكرز" قد أسهم في تحفيز أفراد المجتمع على انتهاج أساليب الحياة النشطة ، موضحاً انه الى جانب الفعاليات والانشطة المقامة في "سيتي سنتر" تم إطلاق العديد من الخدمات الرامية الى تعزيز معايير الصحة والسلامة ، منها على سبيل المثال تخصيص ٢٨ غرفة لتغيير حفاضات الرضع، وغرفة الإسعافات الأولية المجهزة بالكامل ، وملصقات منع التدخين في جميع مرافق المجمع ومبنى مواقف السيارات ، الى جانب تطبيق معايير النظافة الصحية الصارمة في ردهة المطاعم وفصل النفايات وإعادة تدويرها.



ثم قامت بعد ذلك الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بتقديم عرض حول مشروع "المول الصحي" حيث أوضحت بأنه تم تدشين المرحلة الاولى من المشروع عام ٢٠١٥ وشاركت حينها في تلك المرحلة ثمانية مجمعات تجارية، وفِي عام ٢٠١٧ تم تدشين المرحلة الثانية وشارك في هذه المرحلة ١٥ مجمعاً تجارياً فقد تم استحداث المزيد من المعايير بحيث يكون هناك تصنيف للمجمعات كمعززة للصحة أو صديقة للصحة .



وأشارت الدكتورة وفاء بأنه من بين معايير تصنيف المجمع كصديق للصحة هو مراقبة تنفيذ قانون منع التدخين في المجمع، فتح أبواب المجمع ساعة على الأقل قبل مواعيد عمله لإتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة الرياضة، وتوفير خيارات صحية في المطاعم، وإقامة فعاليات صحية في المجمع.



كما أعربت الدكتورة وفاء عن شكرها لمجموعة فوكس سينما حيث سيتم عرض افلام صحية في دور السينما وهو عرض الرسائل التوعوية خلال فترة الإعلانات التي تسبق الأفلام.



واختتم الحفل بتبادل الدروع التقديرية بين وزارة الصحة وإدارة مجمع السيتي سنتر.



وقد حضر حفل تدشين المرحلة الثالثة لمشروع " المول الصحي" وكلاء وزارة الصحة، وأعضاء ادارة مجمع السيتي سنتر، وممثلين من محافظة العاصمة، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة.



من: ايمان نور





ع إ ح/ع ذ



بنا 1206 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/09/06 - 57 : 03 PM