منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الباراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة

جدة في 6 سبتمبر / بنا / رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة الباراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة واعتبرته تأكيدا على احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأوضح الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.



ودعا العثيمين جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز والاستقرار في المنطقة.



من ناحية أخرى أدانت المنظمة قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة مؤكدة أن هذا القرار غير قانوني ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية.



وطالبت المجتمع الدولي برفض وإدانة هذ القرار غير القانوني ووضع حد للإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.



ع ع



بنا 1204 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/09/06 - 29 : 03 PM