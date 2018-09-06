الدكتور ميرزا يستعرض فعاليات ومشاريع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة مع شركة Messe Frankfurt العالمية

المنامة في 06 سبتمبر/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيدة Sara Philips المدير التنفيذي للمؤتمرات بشركة Messe Frankfurt فرع الشرق الأوسط، وهي إحدى الشركات الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية والاقتصادية حول العالم، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسيدة Philips مشيداً بنشاط الشركة على المستوى الدولي والاقليمي، وكان آخرها هو تنظيم مؤتمر التنقل المستدام الذي اقيم قبل عدة ايام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، واستعرض الوزير ميرزا معها خطط ومشاريع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة في مملكة البحرين والفعاليات المستقبلية التي ممكن ان تساهم في تنظيمها شركة Messe Frankfurt او الاستعانة بخبراتها الواسعة في هذا المجال.





من جانبها تقدمت السيدة Philips بخالص شكرها وتقديرها للدكتور ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب وتقديم الدعم وتوفير الفرص للشركات بمختلف انواعها للمشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبدت رغبة الشركة في المشاركة في فعاليات وحدة الطاقة المستدامة.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1152 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/09/06 - 01 : 03 PM