محافظ الشمالية: الشباب البحريني مثال للتضحية والعمل الإنساني الوطني

المنامة في 6 سبتمبر / بنا / أكد سعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور ان شباب البحرين هم مثال للتضحية والعمل الإنساني والوطنية.



وخلال استقباله البحار الشاب جعفر أحمد الدمستاني الذي تمكن من انقاذ عائلة بحرينية بعد ان اوشكت على الغرق قبالة ساحل دمستان، بحضور سعادة النائب الشيخ ماجد الماجد عضو مجلس النواب وعدد من المسئولين بالمحافظة، أشاد العصفور بتكريم سمو الشيخ ناصر ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب بتكليف من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وأضاف العصفور "أننا نفخر في المحافظة الشمالية بوجود نماذج مشرفة من شباب وشابات القرى ممن يتمتعون بروح التضحية من اجل الغير ومن اجل الوطن، فهذه السمات هي ليست بالغريبة على ابناء الشمالية وتعكس اصالة ابناء هذا الوطن".



وفيما يتعلق بإجراءات السلامة العامة لمرتادي السواحل في المحافظة، قال العصفور إن المحافظة الشمالية تسعى منذ فترة للتنسيق والمتابعة مع الجهات الرسمية والاهلية لدراسة الواقع البيئي والأمني لجميع سواحلها خاصة تلك التي تعرضت لخلل بيئي كبير جراء التغيرات البيئية الجائرة عليها والدفان دون اتباع المواصفات والمقاييس مما ادى للأسف الشديد الى عواقب وخيمة انعكست سلبا على البيئة البحرية، مضيفاً أنه سوف يتم دراسة وتقييم الوضع البيئي لساحل دمستان بشكل خاص بما يكفل سلامة مرتادي الساحل.



من جانبه عبر البحار الشاب جعفر أحمد الدمستاني عن بالغ سروره من تمكنه من القيام بهذا العمل الانساني الذي انقذ به عائلة من الغرق المحتم، وان هذا الحدث سوف يبقى ماثلا في ذاكرته على مدى سنين طويلة، فيما أشاد النائب ماجد الماجد بشجاعة وشهامة ابن قرية دمستان والذي يعكس أخلاق وقيم شعب البحرين.



وفي ختام اللقاء قدم المحافظ للشاب جعفر الدمستاني شهادة شكر وتقدير وهدايا مادية على هذا العمل الإنساني عرفاناً لما قام به من عمل بطولي.



ع إ ح/ع ع



بنا 1136 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/06 - 50 : 02 PM