وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى حفل تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة

المنامة في 6 سبتمبر / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية شجرة الحياة الخيرية، وجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية حفلاً مشتركاً لتكريم الطلبة المتفوقين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة، وذلك اليوم الخميس، في مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية، بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن الجمعيات الأهلية والخيرية والمراكز الشبابية، وأولياء أمور الطلبة.



ويبلغ عدد من تم تكريمهم من هذه الفئة المتميزة، (387) طالباً وطالبة من الأيتام من جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الروضة، ووصولاً الى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والخريجين الجامعيين من مختلف التخصصات.



وتضمن برنامج الحفل إلقاء كلمات تم التأكيد من خلالها على أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية لخدمة جميع فئات وشرائح المجتمع، وبالذات ما يتصل بمساهمتها في دعم الكفاءات المجدة دراسياً واعانتها على تحصيل العلم والمعرفة بيسر وتشجيعها على التفوق والتميز.



وبهذه المناسبة، فقد أشاد حميدان، باهتمام جمعية شجرة الحياة الخيرية وجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية وحرصهم على تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين من الأيتام وأبناء الأسر المتعففة، بما يمكنهم من المزيد من المثابرة والتحصيل العلمي والتفوق، مؤكداً أن التفوق الدراسي والنجاح فخر للجميع وليس مقتصر على أولياء الأمور، موجهاً الشكر والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بشكل دائم على تقديم خدماتها الانسانية والاجتماعية لتوفير سبل الدعم لمختلف فئات المجتمع، وبالذات فئة الأيتام وتشجيعهم بما يمكنهم من التحصيل العلمي والتفوق الدراسي واعانتهم على التفوق والنجاح ليكونوا لبنات صالحة معطاءة في المجتمع ويساهمون في رقيه وازدهاره.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1128 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/09/06 - 42 : 02 PM