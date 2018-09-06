البرلمان العربي يطالب بإلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم في الخان الأحمر

القاهرة في 6 سبتمبر / بنا / طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لتنفيذ قرار تهجير السكان الاصليين لقرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس وهدم منازلهم.



وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، في رسائل مكتوبة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن هدم المنازل في " الخان الاحمر" تمهيدا لتحويل القرية لمستوطنة اسرائيلية إمعانا في تنفيذ جريمة التطهير العرقي يعتبر تحديا سافرا لقرارات الامم المتحدة بشأن حظر بناء المستوطنات.



وطالب السلمي مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه الجريمة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.



ودعا رئيس البرلمان العربي لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م ورعاية الأمم المتحدة للمفاوضات الجادة بحيث تفضي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعلان دولة فلسطين المستقلة.



وأكد مواصلة البرلمان العربي لجهوده الحثيثة وتنفيذ خطط عمله التي اعتمدها نصرة لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.



ع ع



بنا 1125 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/06 - 41 : 02 PM