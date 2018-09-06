معالي وزير الداخلية يبحث مع سفير سنغافورة مجالات التعاون والتنسيق الأمني

المنامة في 06 سبتمبر / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد لورنس أندرسون سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض ، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سعادة العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.



ع إ ح/ع ع



بنا 1132 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/09/06 - 40 : 02 PM