فريق "سحابة أمل" يعود من ولاية كيرلا الهندية بعد تقديم الرعاية الطبية خلال الفيضانات المنامة في 06 سبتمبر/ بنا / أنهى فريق سحابة أمل التطوعي المشكل من طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي وعدد من المتطوعين من الشباب الخليجي والعربي رحلتهم الإنسانية إلى ولاية كيرلا في جمهورية الهند، محققين قصة نجاح جديدة تضاف إلى رصيد العطاء الإنساني في مبادرتهم التي هدفت إلى غرس الأمل في نفوس المرضى والمحتاجين في مختلف بقاع العالم.

وعمل الفريق بعد نجاح رحلته الأولي إلى جزيرة زنجبار في جمهورية تنزانيا العام الماضي على تقديم يد العون والمساعدة هذا الصيف إلى مئات الأطفال والنساء والشيوخ والأيتام في ولاية كيرلا التي كانت تعاني من اجتياح الفيضانات التي سببتها الأمطار والسيول الموسمية، ساطرين فصول جديدة في مسيرة العطاء وخدمة المجتمعات المحتاجة والمنكوبة التي انطلقت بمبادرة شبابية من طلبة الطب بجامعة الخليج العربي.



هذا، وأبدع فريق "سحابة أمل" في تقديم الرعاية الطبية من فحوصات وتطعيمات وارشادات وقائية من الأمراض المعدية في ظروف استثنائية، حيث قدموا الدعم الطبي والتعليمي للمحتاجين والأيتام والطلبة في عدد من المناطق الريفية في كيرلا، وقاموا بزيارة بعض المراكز الطبية ودور الأيتام بغية نشر التوعية الصحية وتقديم التطعيمات الضرورية والتدريب على كيفية الإسعافات الأولية، إضافة إلى إجراء الفحوص الأساسية وتقديم الأدوية والحقائب المدرسية والهدايا الرمزية للأطفال والايتام.



وقال رئيس قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة الدكتور عامر الأنصاري الذي انضم للفريق في رحلته الأخيرة: "كانت تجربة إنسانية فريدة أبدع فيها طلبة الطب وعدد من المتطوعين الشباب في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، واضفت هذه التجربة إلى رصيدهم في المجال الطبي الشيء الكثير حيث كانت ميدان للتدريب العملي في ظروف صعبة واستثنائية لا تتوافر عادةً في دول الخليج العربي والحمد لله، مما يجعلنا كأساتذة وأكاديميين معنيين بتخريج أجيال من الأطباء الواعين بقدسية مهنتهم ورسالتها الإنسانية نشعر بالفخر والاعتزاز؛ فطلبة الطب بجامعة الخليج العربي هم من تبنوا هذه المبادرة الرائعة وسعوا بجهود فردية إلى أغاثه المحتاجين بدافع إنساني وتطوعي بحت، ثم وسعوا دائرة العطاء وعمموها إلى دول أخرى، والأجمل في كل ذلك ان هذا الهدف الإنساني النبيل جمع أبناء دول الخليج العربي والدول العربية، ووحدهم ليقدموا مثلاً رائعاً في الوحدة والعطاء والبذل".



ومن جانبه، قال صاحب المبادرة الطالب بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي يوسف التنديل: "الهدف من هذه المبادرات الطلابية ان تمضي هذه السحابة محملة بالأمل ومبدأ العطاء الإنساني لتنشر الفكر التطوعي في كل مكان، فنحن طلبة من جامعة الخليج العربي أغلبنا من البحرين والكويت والسعودية وعمان، إلى جانب عدد من المتطوعين من دول عربية حلمنا هذا الفكر وانطلقنا لننشره بحب في العديد من الدول، بدأً من تنزانيا مروراً بكيرلا، وسنقصد المزيد من الدول التي تحتاج إلى العون الطبي في المستقبل القريب بالتنسيق مع شبكة NomuHub، والهدف من وراء ذلك يكمن في المساهمة ولو بشكل بسيط ومتواضع في تخفيف معاناة الشعوب والدول التي تعاني الفقر والتهميش وانتشار الأمراض".



ويضيف: "لقد كان لهذه التجارب الثرية أثر إيجابي في نفوس الطلبة المتطوعين من مختلف السنوات الدراسية وعدد من المطوعين من تخصصات اخري كالمعلمين والإعلاميين وأولياء الامور، حيث اثرت تجربتهم وأضافت إلى رصيدهم المهني والميداني خبرة إنسانية حقيقية، ناهيك عن أن تجربة الاطلاع على معاناة الشعوب يجعلنا نثمن نعم الله الكثيرة التي لا نعيها في الوضع الاعتيادي في دولنا الخليجية الآمنة، وتجعلنا أقرب إلى الشعور بالرضا والاكتفاء بالقليل أضافة إلى تقدير البساطة والاكثار من الحمد، فمن خلال عملنا في المستشفيات ودور الأيتام والمدراس ودور المسنين كأطباء فعلين وليس كمتدربين، ساهمنا في نشر الوعي بالأمراض المنتشرة والتعريف بسبل الوقاية منها كالتهاب الكبد الوبائي والملايا والامراض الجليد والجنسية وغيرها من الامراض المنتشرة في الهند، إلى جانب ادخال الابتسامة والفرحة في نفوس الأطفال من خلال تقديم بعض الهدايا والألعاب والحقائب المدرسية".



يشار إلى أن مبادرة سحابة امل انطلقت من مملكة البحرين بمشاركة 30 طالبا خليجيا من طلبة الطب بجامعة الخليج العربي قصدوا جزيرة زنجبار العام الماضي، ليقدموا العون للأطفال هناك ويباشروا إجراء الفحوصات الطبية وتقديم التطعيمات الوقائية من الأمراض المعدية، حتى تمكنوا من تقديم الرعاية الطبية لنحو 800 مريض ومريضة من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، ثم اختاروا ولاية كيرلا الهندية التي عانت من تداعيات الفيضانات مؤخراً، إذ لاقت الرحلة الأخيرة تفاعل وتجاوب طلابي لافت من الشباب الخليجي والعربي، وكسبت ثقة الجهات الداعمة بعد النجاح الذي حققته المبادرة الأولي.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1119 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/09/06 - 37 : 02 PM