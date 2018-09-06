السعودية تعرب عن ادانتها واستنكارها للتفجير المزدوج في العاصمة الافغانية كابول الرياض في 06 سبتمبر/ بنا / أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي استهدف نادٍ لرياضة المصارعة غرب العاصمة الأفغانية كابول.



وفي تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبًا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والتطرف والإرهاب.





ع ذ



بنا 1115 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/09/06 - 26 : 02 PM