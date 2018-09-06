معالي الشيخ خالد بن عبد الله يدعو لتوظيف الحلول المتطورة لتعزيز السلامة الإلكترونية المنامة في 6 سبتمبر / بنا / دعا معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية توظيف أحدث حلول الأمن التقني المتطورة للتصدي الاستباقي للهجمات الإلكترونية التي تستهدف اختراق الأنظمة المعلوماتية والأمنية والمصرفية للدول.

وشدد معاليه لدى استقباله مسؤولاً رفيعاً بشركة هواوي تكنولوجيز على ضرورة تعزيز ورفع مستويات الأمن وحماية النظم الإلكترونية مما يهددها من مخاطر الاختراق والعبث بها، وذلك بالاستفادة من خبرات الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال، فضلاً عن تحديث التشريعات على المستوى الدولي لتجريم مثل هذه الهجمات التي عادة ما تكون خارجية المصدر.



وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله قد استقبل في مكتبه بقصر القضيبية اليوم (الخميس 6 سبتمبر 2018) السيد جون لويدونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين، الذي قدَّم لمعاليه السيد لاود ميكا، نائب رئيس السلامة الإلكترونية والخصوصية في قسم العلاقات العامة العالمية بشركة هواوي تكنولوجيز، بمناسبة زيارته إلى البلاد للمشاركة في أحد المؤتمرات المتخصصة في مجال السلامة الإلكترونية.



وخلال اللقاء، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره وتقديره للقائمين على شركة هواوي لاختيار مملكة البحرين كمقر رئيسي لأعمالها في المنطقة، وما تضطلع به من دور في رفد وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية من المبتكرات التكنولوجية الحديثة، وإسهامها المباشر في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.



من جانبه، أبدى السيد لاود ميكا إعجابه بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بالاستعدادات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط التنفيذية اللازمة لتوفير الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس (5G).





ع إ ح/ع ذ



بنا 1111 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/09/06 - 31 : 02 PM