صاحب المعالي القائد العام يتفقد عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 06 سبتمبر / بنا / تفقد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018 عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، حيث أطلع معاليه عن كثب على خطط التطوير والتحديث، وبرامج التدريب بتلك الأسلحة والوحدات، وذلك ضمن السياسة التطويرية الدائمة التي تنتهجها كافة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

وبعد أن استمع معاليه إلى إيجاز من قادة تلك الأسلحة والوحدات عن مستوى الجاهزية القتالية والإدارية، ومراحل تنفيذ الخطط التطويرية والبرامج التدريبية، أوضح معاليه بأن الإستمرار في هذا النهج يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، وذلك للاستمرار في تحقيق النهضة المستدامة التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



وأكد معاليه أنه انطلاقاً من التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فإن قوة دفاع البحرين مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها لتجهيز كل أسلحتها ووحداتها وفق أحدث المنظومات العسكرية المتطورة، موجهاً الجميع الى الإستمرار في هذا النهج مما يسهم في أداء الواجبات المناطة بهم في مختلف الظروف والأوقات وبكل كفاءة وإقتدار، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجباتهم الوطنية على أكمل وجه.



رافق معاليه خلال الزيارة التفقدية اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.



ع إ ح/ع ع



بنا 1104 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/09/06 - 30 : 02 PM