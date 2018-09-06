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سعادة رئيس هيئة الأركان يترأس اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة
2018/09/06 - 22 : 02 PM
المنامة في 06 سبتمبر/ بنا / ترأس سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018م، بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الذي من شأنه تقوية التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
حضر الاجتماع اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، واللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار الضباط والمسئولين بالجهات المعنية.


ع إ ح/ع ذ

بنا 1103 جمت 06/09/2018


عدد القراءات : 42         اخر تحديث : 2018/09/06 - 41 : 02 PM
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