سمو قائد الحرس الملكي يستقبل المشاركين في مهمة إغاثة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط المنامة في 06 سبتمبر/ بنا / أستقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي في مكتبه بمعسكر الروضة صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018م، المشاركين من قوة دفاع البحرين بمهمة إغاثة اللاجئين مع السفينة البريطانية في البحر الأبيض المتوسط، وتعد هذه المجموعة السابعة من قوة دفاع البحرين التي تشارك في هذه المهمة وبالتعاون والتنسيق مع القوات البريطانية الصديقة، وقد أستمرت المشاركة خلال الفترة من 22 يونيو 2018م ولغاية 31 أغسطس 2018م، حيث أثنى سموه على الجهود الطيبة والمتميزة التي بذلها المشاركون في هذه المهمة الإنسانية.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1102 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/09/06 - 41 : 02 PM