معهد البحرين للتدريب يطرح عددًا من البرامج التدريبية الجديدة ويجهز 44 مختبرًا المنامة في 06 سبتمبر / بنا / تزامناً مع بدء العام التدريبي الجديد 2018/2019م، هنأت الدكتورة سماح العجاوي القائم بأعمال مدير عام معهد البحريـن للتدريب أعضاء الهيئة التدريبية بالعام الجديد، مؤكدة استعداد المعهد التام من خلال تجهيز الصفوف الدراسية والورش والمختبرات بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال فعالية استقبال الموظفين التي أقيمت بقاعة المعارض بمقر المعهد.

وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة سماح العجاوي كلمةً أعلنت فيها انتهاء تجهيز المختبرات الهندسية الجديدة والتي يبلغ عددها 44 مختبرًا لكل من قسم الميكانيكا والمركبات، قسم الكهرباء والإلكترونيات، وقسم الفنون والتصميم، بالإضافة إلى مختبرات قسم الأجهزة الدقيقة والكيمياء، وقسم العلوم والرياضيات، ومختبرات أكاديمية تقنية المعلومات، مشيرةً إلى أن عدداً من البرامج النظامية الجديدة ستطرح لأول مرة خلال العام التدريبي الجديد، ومنها الدبلوما الوطنية في إدارة المختبرات، الدبلوما الوطنية في ممارسة التعليم والتدريب، إضافة إلى دبلوم مصادر التعلم، حيث طرح المعهد هذه البرامج تلبيةّ لاحتياجات سوق العمل المحلي.



ويطرح المعهد برامج الدبلوم، والدبلوم المطور، والدبلوم المتقدم، فضلاً عن برامج الدبلوم الوطنية المتقدمة، والدبلوم الوطنية العليا، إذ تقدم هذه البرامج باللغة الإنجليزية، كما يقدم المعهد العديد من الدورات التدريبية التي يصممها وينفذها وفقاً لمتطلبات الجهات والمؤسسات الراغبة في تطوير موظفيها، فضلاً عن الدورات التدريبية التي يطرحها لتطوير مهارات الباحثين عن عمل.





أ.ا.ش/ع ذ



بنا 1054 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/09/06 - 11 : 02 PM