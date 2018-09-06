مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال : بدء تنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الجفير وشارع الفاتح لتخفيف الإزدحامات المرورية المنامة في 6 سبتمبر / بنا / صرح المهندس كاظم عبداللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على تقاطع شارع الفاتح مع شارع الجفير اليوم.

وذكر المهندس عبداللطيف بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة مرورية تفصيلية لتقييم أداء كفاءة الإشارة الضوئية على التقاطع المذكور، حيث أوصت الدراسة بتقليل مراحل الإشارة الضوئية المعنية من أربع مراحل إلى ثلاث عبر تعديل بعض المسارات ضمن عدة بدائل للحركة المرورية ومقارنتها بالوضع الحالي، وقد خلصت هذه الدراسة إلى إمكانية تعديل مسارات الحركة المروية ذات الكثافة المنخفضة نسبياً بحيث تمنع الحركة المرورية المتجهة من الغرب إلى الشرق من شارع الماحوز إلى شارع الجفير، لتصبح مراحل الإشارة كالتالي:



أولاً: المرحلة الأولى للقادمين من الشمال نحو الجنوب والانعطاف يساراً نحو الجفير.



ثانياً: المرحلة الثانية للمرور القادم من الشمال مع المرور القادم من الجنوب على شارع الفاتح.



ثالثاً: المرحلة الثالثة يسمح فقط بالحركة للمركبات المتجهة لليسار من جهة الشرق على شارع الجفير ومن الغرب على شارع الماحوز للعبور في آن واحد إلى شارع الفاتح.



وأضاف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بأن الهدف من تطوير نظام الإشارات الضوئية على التقاطع لتحسن كفاءة الإشارة الضوئية ومستوى خدمة التقاطع، ورفع الطاقة الاستيعابية للإشارة الضوئية بنسبة 20%، وخفض زمن الانتظار بنسبة 40 %.



وتهيب الوزارة بالسواق الكرام الالتزام بالنظام الجديد لعمل الإشارة الضوئية حفاظاً على سلامتهم ولتسهيل حركة المرور عند التقاطع المذكور.







أ.ا.ش/م خ



بنا 1044 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/09/06 - 53 : 02 PM