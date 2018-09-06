المستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال القدس المحتلة في 06 سبتمبر/ بنا / جددت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها اليوم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.



يذكر أن ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم وجهت دعوات ونداءات مكثفة عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لأنصارها ولجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك تزامناً مع أعياد ومناسبات يهودية متعددة خلال الشهر الحالي.

وكان المتطرف يهودا غليك قاد اقتحاما للمسجد الأقصى يوم أمس وأدى طقوساً تلمودية صامتة، والتقط صورا تذكارية استفزازية قُبالة مسجد قبة الصخرة.







و.ش



بنا 0815 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/09/06 - 20 : 11 AM