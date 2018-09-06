فلسطين تقرر فتح سفارة في باراغواي رام الله في 06 سبتمبر/ بنا / أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في عاصمة بارغواي اسونسيون، تقديرا لموقف حكومة باراغواي وتنفيذا للتعهد الذي أعطاه المالكي بفتح سفارة لبلاده فورا في البارغواي.



وحث المالكي الدول على فتح سفارات لها في باراغواي تقديرا لهذا الموقف المبدئي المشرف الذي اتخذته حكومة باراغواي، مؤكدا أنه سيتابع القرار فورا مع نظيره وزير خارجية باراغواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.



وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أمر بإغلاق سفارة إسرائيل لدى باراغواي ردا على قرارها لإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.







و.ش



بنا 0744 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/06 - 52 : 10 AM