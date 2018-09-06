جامعة الخليج العربي تشارك في المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة أكسفورد لندن في 06 سبتمبر / بنا / شاركت جامعة الخليج العربي في المؤتمر الدولي السادس للعلوم الاجتماعية والانسانية والمنعقد في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، إذ مثل الجامعة نائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التربوية، الأستاذ الدكتور علاء أيوب أستاذ القياس والتقويم والاحصاء ليعرض ورقة بحثية حملت عنوان "تقييم القيمة المضافة للبرامج الإثرائية القائمة على الروبوت على سلوك العمل الابتكاري والمرونة العقلية لدى الطلاب الموهوبين".

وقدم نائب العميد خلال ورقته نموذجاً جديداً للتغلب على جوانب القصور في عمليات تقييم فعالية البرامج التي لا تأخذ في الحسبان المعرفة السابقة للطالب ومستواه والتي تعتبر أن جميع الطلاب قبل الالتحاق بالبرنامج لهم نفس المستوى القاعدي، ولا يراعي التباين بين الطلاب في القدرات، موصياً خلال مناقشته للنتائج التي توصل لها بضرورة استخدام مدخل تقييم القيمة المضافة كدليل علمي وعملي للمساءلة والمحاسبية، ومن ثم اتخاذ قرارات رئيسة حول مستقبل البرنامج، مثل الاستمرار في البرنامج أو إنهائه، وزيادة التمويل أو خفضه، مؤكداً أنه يمكن تعميم هذا المدخل على كافة البرامج والمؤسسات.



وأوضح أن تنمية سلوك العمل الابتكاري تعتبر أحد أهم مهارات العصر الحديث لأنها الجسر الحقيقي الذي تعبر عليه الأفكار النظرية للمجتمعات والأفراد إلى بر الأعمال العملية الابتكارية والاختراعية.



وقال د. ايوب "مما لا شك فيه أن الاقتصاد اليوم يقوم على أساس التكنولوجيا والتفكير الخلاق"، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون التفكير الابتكاري مقتصراً على التطورات التي تحدث في العلوم الفيزيائية أو في الصناعات حيث إن كلمة "invention" تنطوي على كل التطورات الجديدة في الحقول الاجتماعية، والإدارية، والأعمال التجارية والتقنية والعلمية والجمالية".







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0734 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/09/06 - 50 : 10 AM