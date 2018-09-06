جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير شئون الكهرباء والماء المنامة في 6 سبتمبر / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات.







وفيما يلي نص البرقية:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



يشرفني يا صاحب الجلالة أن ارفع إلى مقامكم الكريم حفظكم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النتائج المشرفة التي حققها الفريق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا وتمكنه من حصد العديد من الميداليات الذهبية في مختلف السباقات، وهذا الإنجاز ما هو إلا تأكيد على الدعم والرعاية والاهتمام الذي تحظى به الكوادر الرياضية من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم و أن هذه الرعاية الملكية السامية هي الدافع الحقيقي لمواصلة تحقيق الإنجازات خلال المشاركات الدولية والعالمية، وذلك للمحافظة على هذه المكانة التي حققتها مملكة البحرين بكافة المحافل الرياضية على مختلف المستويات، مع خالص التمنيات بالمحافظة على هذا المستوى المتقدم لكافة الرياضيين في وطننا العزيز.

سيدي صاحب الجلالة، أدعو الله العلي القدير أن نرى المزيد من الإنجازات في مملكتنا الغالية تحت ظل قيادتكم الحكيمة وأدامكم ذخراً وسنداً لهذا الشعب الوفي ومتعكم بموفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والنماء في وطننا العزيز.



وتفضلوا جلالتكم بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام



المخلص لجلالتكم

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

وزير شئون الكهرباء والماء





ع إ ح/م خ



بنا 0705 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/09/06 - 17 : 10 AM