مجلس التعاون يناقش مواضيع مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتعلقة بالصناعة الخليجية الكويت في 6 سبتمبر / بنا / اختتمت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية اجتماعها التاسع والعشرين يوم أمس، الذي استضافته الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الدائمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية.

كما تم استعراض مستجدات التحقيقات الجارية وآلية متابعة تحصيل تطبيق فرض الرسوم ونتائج المشاركة في الاجتماع الثامن عشر لفريق المختصين في مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية التابعة لجامعة الدول العربية، وعدداً من المواضيع الأخرى ذات العلاقة.

وتم استعراض النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في الفترة من مايو حتى سبتمبر الجاري.







أ.ا.ش/م خ



بنا 0657 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/09/06 - 04 : 10 AM