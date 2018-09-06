الاحتلال الاسرائيلي يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقل ثلاثة آخرين في بيت لحم بيت لحم في 6 سبتمبر/ بنا / أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم بعيار ناري في الساق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال آخرين.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصدر أمني قوله بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت باسل إبراهيم مزهر (18 عاما)، وزياد المصري (24 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في الساق، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج .

وفِي قرية مراح مراح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد أحمد قاسم الشيخ (22 عاما)، بعد دهم منزل والده الأسير وتفتيشه. كما سلمت والدة المعتقل بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة غوش عصيون جنوبا بيت لحم.



م خ



بنا 0510 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/09/06 - 25 : 08 AM