وصول أكثر من 453 ألف حاج إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج المدينة المنورة في 06 سبتمبر/ بنا / بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 453,283 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وبينت الإحصائية وفقا لوكالة الانباء السعودية أن 38,038 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 981 حافلة, فيما غادر المدينة المنورة أمس 28,394 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 174,633 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ الذي بلغ 212,443 حاجاً.



م خ



بنا 0458 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/09/06 - 23 : 08 AM