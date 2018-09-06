قتلى وجرحى وعشرات المفقودين جراء زلزال ضرب شمال اليابان طوكيو في 06 سبتمبر/ بنا / لقي شخصان مصرعهما فيما زال العشرات في عداد المفقودين بعد زلزال قوته 7ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب شمالي اليابان.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، إن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن 38 شخصا على الأقل فقدوا وأصيب 126 في هوكايدو.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم إنه تم نشر نحو أربعة آلاف جندي ضمن عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت الأرض، متوقعة حدوث هزات ارتدادية تبعت الزلزال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، حيث طُمرت منازل وطرق في بلدة أتسوما.



وقررت السلطات تعليق رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية، فيما لم تصدر الهيئة تحذيرا من إمكانية تكون موجات عاتية تسونامي.







و.ش



بنا 0423 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/09/06 - 34 : 09 AM