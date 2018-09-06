مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات من العراقيين أمس بغداد في 6 سبتمبر/بنا/ ذكرت تقارير محلية أن قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص لتفريق متظاهرين في البصرة مساء أمس الاربعاء مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات من العراقيين.



ووأوضحت تقارير أن الحكومة العراقية تسعى إلى تطويق انفجار الأوضاع في محافظة البصرة الجنوبية، بعد ليلة دموية شهدتها، قتل فيها خمسة متظاهرين وجرح عشرات، وأحرق خلالها مبنى الحكومة المحلّية، وأن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات يتوقع أن تشمل إقالة قائد عمليات مدينة البصرة، والسماح بمنح مزيد من الصلاحيات للحكومة المحلية،



وقالت مصادر اخبارية في العراق أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى إلى إعلان إجراءات لمواجهة تفاقم الأوضاع في مدينة البصرة التي شهدت أول من أمس مواجهات ليلية بين القوى الأمنية ومتظاهرين، أدت إلى مقتل خمسة مدنيين وجرح عشرات، فيما أحرق مبنى الحكومة المحلية في البصرة وسيطر المحتجون على مواقع رسمية بعد خروج عناصر الحراسة منها.



وأفادت مصادر بأن العبادي بصدد تجميد عمل قائد عمليات البصرة جميل الشمري الذي يتهمه المتظاهرون بإطلاق النار عليهم، وأكد الشمري في مؤتمر صحافي أمس، أن قواته تعرضت لهجوم بقنابل من مجموعات "تسعى إلى إشعال فتنة في المدينة".





خ.أ



بنا 0244 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/06 - 53 : 05 AM