مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 6 سبتمبر / بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة المحلية، كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة على الساحة العربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين:



جلالة الملك المفدى يهنئ ملك إسواتيني بذكرى الاستقلال.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الفلبين.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الأمن الوطني.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير التربية والتعليم.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من معالي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى.



سمو رئيس الوزراء يوجه إلى التعامل الجدي والبناء مع ما يطرحه المواطنون عبر وسائل الإعلام.



القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



لدى استقباله مدير عام قناة رؤيا الأردنية ..وزير الإعلام يشيد بالعلاقات المتميزة مع الأردن.



مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل السيد عبدالله عيسى حاجي محمد .



بناء على توجيهات سمو ولي العهد..وزير شئون الكهرباء والماء يجتمع بوفد رفيع المستوى من مؤسسة الأمير تشارلز ويبحث معهم خطط استخدام الطاقة المتجددة في (مدينة خليفة).



مديرية شرطة المحرق: اجتماع تنسيقي وتمرين ميداني ومحاضرات استعدادا لعودة الطلبة للمدارس.



شرطة الجنوبية: اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين سلامة الطلبة وانسياب الحركة المرورية في محيط المدارس.



قائد خفر السواحل يبحث مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الكويتي التعاون في مجال الأمن البحري.



رئيس الأمن العام يبحث مع مساعد وزير الخارجية تطوير آليات التعاون في مجال حقوق الإنسان.



"الأعلى للمرأة" يعقد حوارا تفاعليا رفيع المستوى مع أعضاء بارزين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.



مؤتمر "سمارتسك" يوصي ببناء نظام متكامل لاستثمار تطبيقات الأمن السيبراني والبلوك تشين بالبحرين.



مقدرا متابعة ودعم سمو رئيس الوزراء .... وزير الإسكان: تلبية الطلبات القديمة تحظى بالأولوية.



وزير الاعلام العماني يستقبل مدير عام وكالة انباء البحرين.



الأشغال توقع اتفاقية توسعة محطة توبلي للصرف الصحي لمضاعفة الطاقة الاستيعابية من 200 إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.



الشيخ علي بن محمد يهنئ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بإنجازات أسياد جاكرتا.



مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السيدة نورة عثمان جمعة عثمان علي آل حسين.



وزير الإعلام يستقبل مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.



لدى استقباله الضباط الجدد لأداء القَسَم القانوني .. سمو رئيس الحرس الوطني : ضباط الحرس عُرفوا بأداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار في الميادين الوطنية.



الأوقاف الجعفرية تعقد اللقاء السنوي للمآتم والمواكب الحسينية بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.



محافظ المحرق خلال لقائه برؤساء المآتم بحضور رئيس الأوقاف الجعفرية: المحرق بكافة مدنها وقراها طائفة واحدة وعائلة واحدة.



نقل له تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى على موقفه المشرف .. ناصر بن حمد للبحار جعفر: شمائل أهل البحرين تجسدت فيـك، أنت الشهامة والرجولة والشجاعة.



الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة يجتمع مع الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية.

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العبسي يشيد بأهمية برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.



برعاية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة..محافظة الجنوبية تقيم حفل تدشين (مجلة الجنوبية تايمز) .



البحرين تحتل المركز الرابع على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعليم للعام 2018م.



وزير الأشغال يبحث مع السفير الياباني التعاون المشترك بين البلدين.



لدى لقاءه السفير الصيني..مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يشيد بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.



الجودر: 7012 مشاركة شبابية في جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي .



محكمة الاستئناف العليا تقرر تأجيل نظر الاستئناف في قضية التخابر مع دولة قطر.



في إطار تنفيذ برنامج الطبيب الزائر .. الدكتور الهاشل يواصل تشخيص وعلاج 34 حالة بدائرة العلوم العصبية في السلمانية.





خ.أ



بنا 0229 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/09/06 - 37 : 05 AM