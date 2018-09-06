الطقس في مملكة البحرين: حار ورطب أحيانا المنامة في 6 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حار ورطب أحيانا.





الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 35% .



شروق الشمس: 5:19 صباحاً وغروبها الساعة 5:52 مساءاً.





خ.أ



بنا 0224 جمت 06/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/06 - 36 : 05 AM