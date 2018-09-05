قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران الرياض في 05 سبتمبر/بنا/ قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في الساعة الثامنة وثمان دقائق إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .



وأوضح المتحدث الرسمي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية تسببت في إصابة (23) شخصًا، جميع إصاباتهم طفيفة .



واكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (189) صاروخًا تسببت في استشهاد 112 مدنيًا من السعوديين والمقيمين وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.







س.ي



بنا 2004 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/09/05 - 13 : 11 PM