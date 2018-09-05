أمير الكويت والرئيس الأمريكي يبحثان في واشنطن القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات واشنطن في 5 سبتمبر / بنا / عقد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها وتنمية أطر التعاون الثنائي العسكري والتعاون الامني وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات.



وتطرقت المباحثات إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها والتأكيد على ضرورة إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار الدولي ودعم الجهود الدولية الساعية لمواجهة كافة أشكال التطرف والارهاب وردع تمويله وتجفيف منابعه.



وقال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة له بهذه المناسبة إن هذه الزيارة تأتي استمرارا للعلاقات العميقة والاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور كبير وفي ظل الحرص المشترك على توطيدها وتعزيزها.



واوضح امير الكويت أنه سيتم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار المتزايد فضلا عن التعاون في المجال العسكري والطاقة والتعليم، إضافة إلى استعراض ما تحقق من إنجازات في ظل الشراكة الصلبة ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الدولية والإقليمية.







م.ا.ب/س.ي



بنا 1938 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/09/05 - 46 : 10 PM