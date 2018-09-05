مقتل 15 من عناصر مليشيا الحوثي في كمين للجيش في مديرية باقم اليمنية عدن في 05 سبتمبر/بنا/ لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في كمين نصبه الجيش الوطني اليمني بمديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية.



وقال رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب للموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت" إن قوات الجيش اليمني استدرجت مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع في مديرية باقم، وباغتتها بهجوم عنيف من عدة اتجاهات، مما أدى لمصرع 15 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وإصابة عدد كبير منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.



واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات تابعة للمليشيا بالقرب من مفرق باقم كانت في طريقها لتعزيز مواقعها في الجبهة، وأدت تلك الغارات إلى تدمير خمس دوريات تابعة للمليشيا ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.



س.ي



بنا 1924 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/09/05 - 31 : 10 PM