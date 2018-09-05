باراجواي تعيد سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب والرئاسة الفلسطينية تصف القرار بالشجاع أسونسيون /باراغواي في 5 سبتمبر/بنا/ قررت باراجواي العدول عن قرار نقل سفارتها للقدس المحتلة وأعلنت بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء إعادة سفارتها إلى تل أبيب.



وقالت وزارة خارجية باراجواي : يبدو لحكومة باراجواي أنه من المناسب إعادة مقر السفارة مرة أخرى إلى موقعه الأصلي.



واوضحت انها اتخذت هذا القرار للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الاقليمية والدولية بهدف التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.

وكانت باراجواي أعلنت في مايو الماضي نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك قرار باراغواي بانه يوم عظيم لإسرائيل ويوم عظيم لباراجواي وللصداقة بينهما.



وجاء إعلان باراجواي نقل سفارتها للقدس في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وجواتيمالا نقل سفارتيهما للمدينة المقدسة الا ان تسلم ماريو عبدة بينيتز كرئيس جديد لباراغواي في منتصف الشهر الماضي اعاد قرار بلاده للطريق الصواب .



ورحبت الرئاسة والحكومة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة الى تل ابيب ووصفته بالقرار الشجاع.



وقالت الرئاسة في بيان لها مساء اليوم إن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وجاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الحكيمة والحثيثة في تبيان خطر نقل السفارات الى القدس على عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



واكدت الرئاسة أن هذه الخطوة الشجاعة من حكومة البارغواي تشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة الاطماع الإسرائيلية، ولمحاولات الادارة الأميركية أن تفرضه على العالم عندما نقلت سفارتها الى القدس .



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان الفلسطينيين سيفتتحون "فورا" سفارة في الباراغواي.



وفي تل ابيب قرر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو اليوم الاربعاء إغلاق سفارة بلاده في الباراغواي .. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "طلب رئيس الوزراء من وزارة الخارجية اغلاق السفارة الاسرائيلية في الباراغواي" مضيفا ان قرار اسانسيون يلحق اضرارا بالعلاقات بين البلدين.



وكان رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس افتتح في 21 مايو الماضي سفارة بلاده في القدس المحتلة محتذيا بكل من الولايات المتحدة وغواتيمالا في خطوة اثارت غضب الفلسطينيين والدول العربية.





س.ي



بنا 1919 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/09/05 - 29 : 10 PM