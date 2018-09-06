مديرية شرطة المحرق: اجتماع تنسيقي وتمرين ميداني ومحاضرات استعدادا لعودة الطلبة للمدارس المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها حاليا عدد من المديريات المعنية بوزارة الداخلية لتأمين عودة الطلبة إلى المدارس، عقدت مديرية شرطة محافظة المحرق اجتماعا تنسيقيا ونفذت تمرينا ميدانيا ونظمت محاضرتين تدريبيتين.



فقد بحث العميد فواز الحسن مدير عام المديرية، خلال اجتماع تنسيقي مع الوكيلين المساعدين بوزارة التربية والتعليم للتعليم العام والخدمات، الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم حركة السير في محيط المدارس، بما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب للعام الدراسي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية من جهة والطلبة وأولياء الأمور من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وفي الوقت ذاته تسهيل الحركة المرورية أمام المدارس وفي محيطها.



وفي سياق متصل، نفذت مديرية شرطة المحرق، تمرينا ميدانيا في محيط عدد من المدارس الواقعة في نطاق المحافظة، بهدف تحقيق أعلى معايير جودة الأداء وتنفيذ الخطط التي أعدتها المديرية في هذا المجال، كما أقامت المديرية محاضرات تدريبية شارك فيها ضباط وضباط صف ومتطوعون تابعون لمركز تنمية العمل التطوعي، تضمنت إيجازا حول محاور وأهداف الخطط المعتمدة لتنظيم السير بمحيط المدارس بالإضافة إلى نتائج تقييم هذه الخطط.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1901 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/09/05 - 35 : 10 PM