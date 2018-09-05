شرطة الجنوبية: اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين سلامة الطلبة وانسياب الحركة المرورية في محيط المدارس المنامة في 05 سبتمبر/ بنا / بناءً على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خلفية محافظ المحافظة الجنوبية للاستعداد للعام الدراسي الجديد اكد العميد حمد بن حويل المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بأن المديرية اتخذت كافة الإجراءات لتأمين سلامة الطلبة وانسياب الحركة المرورية في محيط المدارس، منوها إلى وضع خطة لتغطية مدارس المحافظة، بأفراد شرطة خدمة المجتمع.



وأوضح أن دوريات شرطة خدمة المجتمع، ستقوم بمهامها بالتنسيق والتعاون مع إدارات المدارس، وقسم الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم أثناء حضور وانصراف الطلاب، منوها إلى منح أفراد شرطة خدمة المجتمع صلاحية إعطاء مخالفات تعطيل حركة السير والاتجاه المعاكس والوقوف الخاطئ ورفعها إلى الإدارة العامة للمرور.



وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى تكثيف الدوريات المتحركة في محيط المدارس الخاصة والحكومية في أول أسبوع دراسي لملاحظة الأوضاع الأمنية والتعامل مع أي مستجدات فور وقوعها.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1812 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/05 - 29 : 09 PM