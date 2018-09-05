قائد خفر السواحل يبحث مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود الكويتي التعاون في مجال الأمن البحري المنامة في 5 سبتمبر/ بنا / استقبل اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، سعادة اللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة تسلم خفر السواحل الكويتي قيادة قوة الواجب المختلطة 152 وانعقاد اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالأمن البحري في مملكة البحرين.



ورحب قائد خفر السواحل بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت، مشيداً بتنامي التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بمجال الأمن البحري.



وتم خلال اللقاء عرض إيجاز حول المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة خفر السواحل، بالإضافة لزيارة مركز العمليات البحرية، حيث استمع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بدولة الكويت إلى إيجاز عن طبيعة عمل المركز والمهام التي يضطلع بها والخدمات التي يقدمها لمرتادي البحر، كما تم اطلاعه على نظام التعرف الأوتوماتيكي للسفن الصغيرة المسجلة لدى خفر السواحل، والذي يعد المرحلة النهائية لمشروع السياج الأمني الالكتروني.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1715 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/09/05 - 22 : 08 PM