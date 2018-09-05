نتيجة جهود فلسطينية .. البارغواي تعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب رام الله في 5 سبتمبر/بنا/ أعلنت وزارة خارجية الباراغواي أنها قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل ابيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، ولالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى عاصمة البراغواي اسنونسيون للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البارغواي الجديد، والمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان المالكي بذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع المالكي، واتفق الوزيران أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية الباراغواي بدايات شهر سبتمبر.





س.ي



بنا 1712 جمت 05/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/05 - 18 : 08 PM